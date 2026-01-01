Минюст подал иск о ликвидации «Российского общества защиты животных "Фауна"»

Министерство юстиции подало в Тверской суд Москвы иск о прекращении деятельности организации «Российское общество защиты животных "Фауна"». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Заседание назначено на 12 февраля.

Организация была основана в 2005 году для борьбы с жестоким обращением с животными и за улучшение условий содержания животных. В октябре текущего года было анонсировано исключение юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего.