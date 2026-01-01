В 2026 году от налога освободят не меньше 160 тысяч рублей дохода по вкладу

В 2026 году часть процентного дохода по банковским вкладам в России не будет облагаться налогом — и это будет, минимум, 160 тыс. руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минфин.

Размер доходов в процентах, который не облагается НДФЛ, определяется так: произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки ЦБ по состоянию на первое число каждого месяца в период получения дохода. 1 января ключевая ставка равняется 16% годовых.

Если же в 2026 году ставку снова поднимут, тогда вырастет и сумма дохода по вкладам, освобождаемая от уплаты налога. Если ставка снизится, сумма все равно не будет меньше 160 тыс. руб., потому что расчет будут вести по максимальной ставке за период получения дохода.

Процентный доход выше пороговой суммы в этом году будет облагаться налогом в размере 13%. Если инвестиционный доход будет выше 2,4 млн руб., ставка составит 15%.