КХЛ: лучшим нападающим признан игрок ХК «Автомобилист» Рид Буше

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков декабря в четырех номинациях. Комиссия, опираясь на статистические данные и аналитическую оценку матчей, выбрала лауреатов. Так, лучшим нападающим во второй раз в карьере признан игрок ХК «Автомобилист» Рид Буше.

Рид Буше набрал 15 (8+7) очков в восьми матчах месяца с показателем полезности «+3». В матчах с «Адмиралом» (3:2) и «Сибирью» (5:0) Рид Буше стал автором победных шайб, на его счету также четыре силовых приема, два блокированных броска, один отбор шайбы и два перехвата, сообщили в КХЛ.