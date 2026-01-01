Премьер Словакии Фицо перешел на русский в своем новогоднем поздравлении

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем новогоднем поздравлении использовал русский язык. В видеообращении, размещенном в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), он подчеркнул, что политика его страны ориентирована на весь мир.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«С Новым годом!» — произнес господин Фицо по-русски. Также поздравление прозвучало на английском, итальянском и шведском языках.

Президент РФ Владимир Путин перед Новым годом направил поздравление Роберту Фицо, а также премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.