Губернатор Вячеслав Федорищев напомнил о самарских бойцах, погибших в Макеевке
Губернатор Вячеслав Федорищев напомнил, что в новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации, где располагались мобилизованные из Самарской области. Об этом он написал в своем канале в Max.
Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области
«Вечная память павшим. Сил и мужества родным и близким. Мы всегда рядом. Победа будет за нами»,— отметил глава региона.
В новогоднюю ночь 2023 года ВСУ нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, где мобилизованные сидели за праздничным столом.