Строительство моста за 2,5 млрд в микрорайоне Пензы невозможно до 2027 года

Реализация одного из наиболее ожидаемых дорожных проектов в Пензе — строительство моста, связывающего микрорайон Спутник и Барковку, — отложена как минимум до 2027 года. В настоящее время прямое сообщение между районами осуществляется по временной понтонной переправе, рассказал глава «Термодома» Рафик Ибрагимов в интервью изданию «Пенза обзор».

Бизнесмен отметил, что региональные и муниципальные власти поддерживают проект, однако ключевой проблемой остается отсутствие финансирования. По предварительным данным, строительство моста обойдется в 2,5 млрд руб.

Господин Ибрагимов выразил надежду, что в региональном минстрое приложат все усилия для реализации этого проекта.

Нина Шевченко