Глава Удмуртии: чрезвычайных ситуаций в местах празднования НГ не допущено

Более 22 тыс. жителей Удмуртии вышли на новогодние гуляния, 5 тыс. из них — в Ижевске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В местах массовых празднований чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений общественного порядка, пожаров и происшествий не допущено»,— написал он.

По словам господина Бречалова, скорая помощь выезжала на вызовы около 1,2 тыс. раз. «В целом ночь прошла штатно»,— отметил глава региона. На федеральных и региональных трассах было задействовано более 200 ед. специальной техники.

Александр Бречалов поблагодарил правоохранителей, пожарных, спасателей, коммунальщиков, дорожников и докторов за работу в праздничные дни.