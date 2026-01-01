Музей современного искусства Пермм регистрирует новый товарный знак

ГКБУК «Музей современного искусства «Пермм» подал заявку на регистрацию нового товарного знака. Информация об этом опубликована на сайте znakoved.ru. Заявка зарегистрирована 19 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Напомним, в марте Пермский музей современного искусства Permm сменил фирменный стиль. В новом логотипе культурного учреждения название музея написано кириллицей — «Пермм». Ранее в наименовании использовались латинские буквы, последняя из них была выделена розовым цветом. Отмечалось, что смена логотипа – часть ребрендинга музея.

Музей современного искусства Permm представляет российское искусство XX — XXI веков. Был открыт в 2008 году и за 17 лет реализовал более двухсот выставочных проектов, в том числе за пределами Пермского края и России. В коллекции музея содержится более 1,5 тыс. объектов стоимостью более 80 млн руб.