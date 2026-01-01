Запрет на продажу пиротехники в Волгоградской области продлится до 20 января
В Волгоградской области до 20 января 2026 года действует запрет на продажу и использование пиротехники, включая фейерверки. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация Волжского.
Запрет не распространяется на хлопушки и бенгальские огни
Фото: Нина Шевченко
Ограничения не касаются хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня, относящихся к I классу опасности. В период новогодних праздников в регионе усилена рейдовая деятельность, обеспечена готовность систем жизнеобеспечения, дорожной и транспортной инфраструктуры, а также подвижного состава общественного и школьного транспорта, аварийных бригад и других служб.