Дороги Челябинской области чистят 180 спецмашин

Около 180 единиц техники убирают снег с дорог Челябинской области. Ночью чисткой занимались 30 спецмашин, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства.

Днем 1 января снегопад продолжается на юге и востоке области. Ночью осадки выпали в большинстве районов, кроме Сатки, Нязепетровска, Кусы, Миасса, Каслей и Уйского.

Общественный транспорт работает по измененному расписанию. Как подчеркивают в ведомстве, выход автобусов и троллейбусов на линию составляет 100%.