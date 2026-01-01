В праздничные дни в Волгоградской области усилен контроль за рыбаками на льду

В Волгоградской области в период новогодних каникул усилены рейдовые мероприятия и дежурства на водных объектах. Особое внимание уделяется местам зимней рыбалки, где в праздничные дни наблюдается рост числа людей.

Фото: volgograd.ru

По данным комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в дежурствах задействовано около 200 человек. Спасатели готовы оперативно реагировать на происшествия на водоемах в зимних условиях.

В зонах ответственности находятся плавсредства, аварийно-спасательные автомобили, снегоходы, суда на воздушной подушке и современное спасательное снаряжение. В случае необходимости жители могут обратиться в экстренные службы по телефонам 8(8442) 33-60-60 и 112. Параллельно проводится профилактическая работа: с населением ведутся беседы о правилах поведения на воде зимой, действиях в экстренных ситуациях и оказании первой помощи.

Нина Шевченко