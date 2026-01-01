Забег на Кубок кристальной трезвости в Ижевске собрал более 250 участников

Более 250 жителей Ижевска приняли участие в юбилейном, пятом забеге на Кубок кристальной трезвости утром 1 января. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. Возраст участников — от 3 до 80 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk Следующая фотография 1 / 4 Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

«Перед стартом по традиции все прошли тест на трезвость, сделали разминку, потанцевали. На финише все грелись горячим чаем, каждый участник получил памятную медаль»,— написал мэр.

Дистанция — 2026 м. Это два круга по периметру квартала улиц Наговицына, Пушкинская, Коммунаров и Лихвинцева. Забег начался в 10:00. Победитель забега — Григорий Первушин. Он получил кубок и ящик мандаринов.

В прошлом году на старт вышли более 300 горожан в возрасте от 5 до 77 лет. Проект запущен по инициативе Совета отцов Удмуртии. Он направлен на продвижение здорового образа жизни.