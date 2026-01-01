Российский теннисиcт, родившийся в Перми, сменил спортивное гражданство

Российский теннисист Даниил Сарксян сменил спортивное гражданство, и теперь выступает под флагом Армении. Об этом сообщается на сайте ATP.

Девятнадцатилетний спортсмен родился в Перми. Даниил Сарксян – сын депутата краевого парламента Вагаршака Сарксяна. В 2020 году пермские СМИ сообщали, что юный теннисист был награжден престижной стипендией Бориса Ельцина, которая вручается трем лучшим игрокам по результатам выступлений на европейских теннисных турнирах. В 16 лет Даниил Сарксян переехал за границу для тренировок в Академии Рафаэля Надаля. В его активе — два титула на турнирах ITF в парном разряде. В актуальном рейтинге ATP Сарксян занимает 1094-е место в одиночном разряде и 919-е — в парном.

Ранее в этом году спортивное гражданство сменили и несколько российских теннисисток. За Узбекистан решили выступать Камилла Рахимова, Мария Тимофеева и Полина Кудерметова, за Австрию — Анастасия Потапова.