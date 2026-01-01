В Волгоградской области беспилотная опасность действовала 13 часов

Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области 13 часов. Его ввели вечером 31 декабря, когда над регионом уничтожили один вражеский БПЛА.

Жителям рекомендовали не приближаться к окнам и избегать открытых пространств. Соответствующие сообщения были опубликованы РСЧС около 18:00.

Режим был отменен 1 января 2026 года после 7:00. В этот же день в Волгограде изменили расписание нескольких авиарейсов, однако аэропорт продолжал работать в штатном режиме.

