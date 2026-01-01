Дроны ВСУ ударили по резервуарному парку в Татарстане

В резервуарном парке Альметьевска в Татарстане начался пожар после атаки беспилотников. В пресс-службе главы республики заявили ТАСС, что жертв и пострадавших нет.

«В районе 8 утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА, — сообщили в пресс-службе. — Пожарные подразделения ... устранили возгорание».

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова заявила, что после «падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание сбитого БПЛА». Она подчеркнула, что «средствами ПВО была отражена атака».

Местные власти подчеркнули, что угрозы для жителей Альметьевска нет. Другие детали не приводятся.

В ночь на 1 января также произошел пожар на Ильинском НПЗ в Краснодарском крае. Оперштаб региона сообщил, что на территорию завода упали обломки БПЛА.