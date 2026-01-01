Умерла модельер Жаклин де Риб

Графиня Жаклин де Риб, известная как «последняя королева Парижа», умерла в возрасте 96 лет. Об этом The New York Times рассказала ее подруга Франсуаза Дюма.

Жаклин де Риб скончалась 30 декабря в больнице в Швейцарии. Дата и место ее похорон пока неизвестны.

Жаклин де Риб родилась в парижском семействе Бомон, в возрасте 19 лет вышла замуж за виконта де Риба. В 1956 году ее включили в список самых элегантно одетых женщин мира. За свою жизнь она успела поработать журналисткой и дизайнером, а в 1982 году объявила о создании собственного модного дома при поддержке Ив Сен-Лорана, чьей клиенткой она была. Госпожа де Риб руководила домом моды до 1995 года, после чего закрыла его по состоянию здоровья.