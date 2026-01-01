Почти 800 машин убирали Петербург от снега в новогоднюю ночь

Свыше 770 единиц техники и 380 работников ручного труда убирали дороги и тротуары в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Об этом 1 января сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Фото: Пресс-служба вице-губернатора Евгений Разумишкина

Коммунальщики убирали мусор, расчищали дороги, тротуары и подходы к остановкам. Утром 1 января на уборку дворов вышли свыше 3500 дворников.

Результаты работы вице-губернатор оценил вместе с главой комитета по благоустройству Сергеем Петриченко, начальником ГАТИ Алексеем Геращенко и врио председателя администрации Центрального района Александром Векслером. Отдельные замечания будут оперативно устранены, заверил господин Разумишкин.

Татьяна Титаева