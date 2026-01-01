В Ярославской области меры поддержки пострадавшим от БПЛА продлили на год

Меры государственной помощи пострадавшим от атак беспилотных летательных аппаратов в Ярославской области продлены на 2026-й год. Указ об этом подписал губернатор Михаил Евраев 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что меры были введены в 2024 году, затем продлены на 2025-й. Размер выплаты варьируется от 50 до 300 тыс. руб. Максимальная выплата предусматривается за повреждение автомобиля. Официальных сведений о получателях мер поддержки не публиковалось.

Антон Голицын