Апелляция рассмотрит отказ от контракта на 670 млн на строительство ТПУ в Пензе

Волжская строительная компания (ВСК) оспорит в апелляции решение управления строительства и дорожного хозяйства (УСиДХ) Пензенской области о расторжении контракта на 670 млн руб. В ноябре этого года Арбитражный суд региона не стал признавать отказ от контракта недействительным. Договор между пензенским упрстройдором и ВСК был заключен в ноябре 2022 года. По нему компания должна была спроектировать и построить транспортно-пересадочный узел в микрорайоне Терновка в Пензе.

ВСК не смог оспорить расторжение контракта на 670 млн рублей

Фото: Управление транспорта и связи Пензы

Помимо признания незаконным отказ от контракта, ООО «ВСК» взыскать с заказчика 16,45 млн руб., из которых 8,42 млн – задолженность за выполненные работы, а 8,03 млн – убытки. УСиДХ подало встречный иск, заявив о взыскании неотработанного аванса на сумму 80,25 млн руб.

ООО «ВСК» зарегистрировано в Самаре в марте 2020 года. Компания работает в сфере строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения и газоснабжения. Директор и единственный учредитель — Сергей Ходин. Бухгалтерская отчетность представлена только за 2020 год. Тогда оборот и прибыль фирмы составили по 101 тыс. руб. В портфолио ВСК имеется шесть госконтрактов на сумму 901 млн руб.

Суд установил, что контракт на 669,9 млн руб. УСиДХ расторгло правомерно в августе 2023 года из-за серьезных нарушений сроков со стороны подрядчика. ВСК не выполнила проектные работы полностью, в частности по микрорайону Арбеково и автобусной части узла. Подготовленная документация неоднократно не проходила госэкспертизу из-за неполноты. К моменту отказа заказчика проектные работы еще не были завершены, что делало очевидным срыв итоговых сроков строительства.

Однако суд признал, что подрядчик вправе требовать компенсацию затрат на работы, уже выполненные и представляющие ценность для заказчика. На основании судебной строительно-технической экспертизы была определена стоимость качественно выполненных проектных и строительных работ — 88,67 млн руб.

Учтя полученный подрядчиком аванс в 200,97 млн руб. и добровольно возвращенные им заказчику 120,72 млн руб., суд пришел к выводу о наличии задолженности заказчика перед подрядчиком в сумме 8,42 млн руб. Эту сумму взыскали в пользу Волжской строительной компании.

Во встречном иске о возврате аванса УСиДХ суд отказал, так как стоимость принятых работ превысила невозвращенную часть аванса. Требования ВСК о взыскании убытков на сумму 8,03 млн руб. (расходы на экспертизу, закупленное оборудование и его хранение) суд также отклонил, указав, что контракт был расторгнут по вине самого подрядчика.

В июне 2024 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что ТПУ в Терновке введен в эксплуатацию. Парк рассчитан на 45 троллейбусов и обслуживает маршруты №7 и №105.

