В Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела историческая церковь

В центре Амстердама пожар уничтожил 150-летнюю церковь Вонделкерк. Памятник архитектуры восстановлению не подлежит, сообщает NH Nieuws.

Пожар начался вскоре после полуночи 1 января. Экстренные службы эвакуировали жителей ближайших домов из-за угрозы распространения огня. Пожар тушили несколько часов, но сохранить здание не удалось. Причина ЧП пока не установлена.

Вонделкерк была построена в неоготическом стиле в 1872–1880 годах по проекту архитектора Пьера Кейперса. Церковь расположена рядом с парком Вондела, является объектом культурного наследия Нидерландов. Церковь служила католическим храмом в течение века, в последние годы использовалась как общественное пространство, в ней проходили различные мероприятия и выставки.