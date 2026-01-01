Текслер выразил соболезнования после гибели людей во время атаки БПЛА на Херсон

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Херсонской области в новогоднюю ночь после атаки дронов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор подчеркнул, что регион готов оказать помощь раненым.

«От себя лично и всех жителей Челябинской области выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим родных и друзей. Каждая жизнь — невосполнимая утрата. Светлая память погибшим. Искренне переживаем за состояние здоровья раненых, готовы оказать всю возможную помощь с нашей стороны», — отметил Алексей Текслер.

По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в новогоднюю ночь три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах. В результате погибли 24 человека, включая одного ребенка, более 50 получили ранения. Один из дронов был оснащен зажигательной смесью, многие жертвы сгорели заживо, акцентирует глава региона. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).