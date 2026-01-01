Московское метро взыскало ущерб с упавшего на пути пассажира

Пассажир московского метро, упавший на пути по невнимательности, обязан выплатить перевозчику компенсацию за остановку движения поездов. Соответствующее решение суда вступило в силу, сообщает «РИА Новости».

Согласно материалам дела, утром 24 ноября прошлого года пассажир оказался на главном пути одной из станций, что нарушило нормальную работу метрополитена. Движения не было больше 10 минут. Метрополитен счел, что задержка принесла убытки в форме упущенной выгоды.

В суде пассажир признал вину и заявил, что упал на рельсы «по собственной невнимательности». Суд принял во внимание тот факт, что нарушение было допущено по неосторожности, и снизил размер компенсации. Какую компенсацию запрашивал истец и сколько в итоге выплатит ответчик, «РИА Новости» не уточняет.