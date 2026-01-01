Вывоз мусора в Пермском крае в 2026 году не подорожает

Предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора — АО «Пермский региональный оператор ТКО» — в 2026 году останется почти неизменным. Согласно опубликованному на сайте минтарифов тарифному решению (опубликовано 19 декабря), с 1 января по 30 сентября 2026 года он составит 10155 руб. за тонну и так же в период с 30 сентября по 31 декабря. На конце 2025 года он составлял 10149 руб.

Напомним, в 2025 году произошел резкий рост тарифа для АО «ПРО ТКО» в Прикамье. Тогда предельный тариф вырос с 6, 4 тыс. руб. за тонну до 10, 1 тыс. руб. Это привело к росту тарифа для населения. В среднем он вырос на 57%. С 1 июля 2025 года месячная плата для жителей МКД составила 186,39 руб. с 1 человека (до 1 июля — 118,05 руб.), а для жителей ИЖС — 218,69 руб. с человека (до 1 июля — 138,51 руб.). В краевом минтарифов связывали рост тарифа по обращению с ТКО связан с реализацией масштабных инвестиционных программ в отрасли.