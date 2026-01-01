Намибия предложила поставлять в Россию «лучшее в мире пиво» и говядину

Власти Намибии обсуждают возможность поставлять в Россию пиво и мясо, сообщила «РИА Новости» посол страны в Москве Моника Ндилиавике Нашанди.

«Это лучшее пиво в мире, — сказала посол. — Мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ». Она выразила уверенность в том, что в России полюбят намибийское пиво.

Также дипломат сообщила о возможности экспорта говядины и продуктов из нее. В качестве примера она привела билтонг — сушеное при высокой температуре мясо. «Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят», — сказала посол.