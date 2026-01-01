В Курганской области в новогоднюю ночь мероприятия посетили 9 тыс. жителей

В новогоднюю ночь в Курганской области прошло 48 праздничных мероприятий, которые посетили 9 тыс. жителей региона. Нарушений общественного порядка не допущено, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

На праздничных площадках, в парках и местах уличных гуляний работали около 300 полицейских. Кроме того, безопасность местных жителей обеспечивали 110 сотрудников Росгвардии, 10 работников частных охранных организаций и 23 народных дружинника и представителей казачества.

Особое внимание было уделено безопасности дорожного движения. Экипажи Госавтоинспекции несли службу около мест проведения праздничных мероприятий.