В Нижнем Новгороде выявили 17 фактов незаконной продажи пиротехники

Сотрудники полиции в канун Нового года выявили в Нижнем Новгороде 17 фактов незаконной продажи пиротехники. По данным полиции, из оборота было изъято 1,8 тыс. единиц на сумму более 48 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На нарушителей составили семь административных протоколов за ведение предпринимательской деятельности без регистрации, девять — за нарушение правил торговли на ярмарках и один — за незаконную продажу товаров, реализация которых ограничена или запрещена.

Андрей Репин