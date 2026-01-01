В Нижнем Новгороде выявили 17 фактов незаконной продажи пиротехники
Сотрудники полиции в канун Нового года выявили в Нижнем Новгороде 17 фактов незаконной продажи пиротехники. По данным полиции, из оборота было изъято 1,8 тыс. единиц на сумму более 48 тыс. руб.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
На нарушителей составили семь административных протоколов за ведение предпринимательской деятельности без регистрации, девять — за нарушение правил торговли на ярмарках и один — за незаконную продажу товаров, реализация которых ограничена или запрещена.