В Нижегородской области ввели запрет на охоту на медведей

С 1 января в Нижегородской области официально начал действовать запрет на охоту на бурого медведя. Запрет будет действовать до 21 марта. Потом охоту разрешат до 10 июня и с 1 августа по 31 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

По данным областного минлесхоза, за незаконную добычу бурого медведя охотнику грозит уголовное наказание и возмещение ущерба. Размер компенсации составляет 180 тыс. руб. за самца и 300 тыс. руб. — за самку.

Сейчас в Нижегородской области насчитывается более 1,5 тыс. медведей. Наибольшая их численность зафиксирована в Варнавинском, Воскресенском, Ветлужском и Семеновском округах.

Андрей Репин