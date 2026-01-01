Получено разрешение на ввод в эксплуатацию КПО «Островский» в Ленобласти

Комплекс по переработке отходов «Островский» в Выборгском районе Ленинградской области получил разрешение на ввод. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Объект способен перерабатывать до 600 тыс. тонн отходов в год, принимая отходы из Санкт-Петербурга. На предприятии внедрили современные технологии. После запуска комплекса прекратится направление мусора на полигон «Новый Свет», его работа вызывала вопросы у жителей.

«Заявленный курс — создавать современные комплексы вместо полигонов — выполняется. Это позволяет не просто реагировать на проблемы, а системно их решать: снижать нагрузку на среду, выполнять нормативы нацпроекта 100-процентной сортировке отходов и поэтапно замещать устаревшие объекты»,— заявила глава комитета Ленобласти по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

Татьяна Титаева