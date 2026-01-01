Рейс из Екатеринбурга на Пхукет задержали более чем на шесть часов

Уральские туристы более шести часов не могли вылететь из аэропорта Кольцово на Пхукет (Таиланд). Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, рейс EO-3433 авиакомпании Ikar должен был вылететь в 04:10 1 января. На момент публикации на сайте аэропорта указано, что вылет ожидается в 11:30, посадка окончена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщал портал Е1 со ссылкой на одну из туристок, вылета ожидало более 400 человек.

«Переносят каждые 15 минут с 4 часов утра. Люди нервничают, дети плачут. Самое обидное, что никто с нами общаться не хочет — ни администрация аэропорта, ни представители перевозчика»,— рассказала порталу E1 одна из пассажирок.