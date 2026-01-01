Журналист-иноагент Евгений Киселев заочно арестован в России

Бывший российский журналист и телеведущий Евгений Киселев (объявлен Минюстом иностранным агентом) 17 октября был объявлен в международный розыск. Он заочно арестован в России. сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Согласно им, суд в Москве постановил арестовать журналиста на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Киселев (объявлен иноагентом)

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Евгений Киселев (объявлен иноагентом)

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В 1990-х Евгений Киселев (объявлен иноагентом) работал ведущим НТВ, в 2000–2001 годах был гендиректором телеканала. В 2009 году журналист переехал на Украину. До 2016-го он работал на местном телеканале «Интер», после вел авторскую передачу на «Украине 24». В 2022 году он ушел с телевидения.

Минюст включил Евгения Киселева в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. В июле того же года МВД РФ объявило его в розыск по статье УК.