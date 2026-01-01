Сотни пассажиров встретили 2026 год в аэропорту Курумоч из-за задержки рейсов

В самарском аэропорту Курумоч задержали несколько рейсов, изначально запланированных на 31 декабря. В результате сотням пассажиров пришлось встретить Новый год в зале ожидания.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На 1 января 2026 года были перенесены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Утапао, Шарджу, Дубай и Душанбе. В аэропорту были организованы мобильные приемные для пассажиров. Они были обеспечены питанием и водой.

По состоянию на 10:30 (MSK+1) большинство самолетов вылетели в пункты назначения.

Андрей Сазонов