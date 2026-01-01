Совладельцем пермского дилера Lada стала компания депутата гордумы

В ООО «Форвард-Авто», одном из дилеров в Перми Lada (ул. Решетникова, 5) сменился совладелец. Из состава участников дилера вышла Наталья Коняева, которая по одной из версий представляла интересы основателя дилера, бизнесмена Вячеслава Тырина. Ей принадлежало 40% в ООО, говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 декабря 2025 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новым совладельцем дилера с тало пермское ООО «Форвард. ПРО». С 18 декабря единственный учредитель ООО явялестя депутат гордумы Перми Александр Колчанов.

60% долей ООО «Форвард-Авто» принадлежат бывшему совладельцу пермского клуба «Ветер» и ресторана «Санта-Барбара» Юрию Рыжикову. Выручка ООО «Форвард-Авто» в 2024 году 9, 7 млрд руб., чистая прибыль - 23 млн руб.