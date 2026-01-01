Силы ПВО за ночь сбили 168 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 61 беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 25 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 24 — над акваторией Азовского моря, 23 — над Тульской областью, 16 — над Крымом, 12 — над Московской областью, семь — над Калужской областью.

В ходе отражения воздушной атаки были повреждены фасад и забор частного домовладения в Большой Туле, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Информации о пострадавших нет. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.