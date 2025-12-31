Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей с Новым годом

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Новым годом. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня мы прощаемся с 2025 годом. Самое время оглянуться на него с благодарностью. Несмотря ни на что он был полон хороших событий»,— начал господин Бречалов. Он поблагодарил тех, кто в этом году «честно трудился, предлагал инициативы и помогал» республике меняться.

«С удмуртским гостеприимством мы принимали гостей, строили, лечили, открывали новое, справлялись с трудностями и чествовали ветеранов Великой Победы. Учились, преображали пространства вокруг и отдыхали. Гордились, расширяли горизонты, производили качественную продукцию, радовались за наших детей. Заботились о тех, кто рядом»,— сказал господин Бречалов.

Эти слова сопровождались видеорядом, в частности, открытия новых объектов, в их числе новый терминал аэропорта Ижевска, поликлиника в Сарапуле, Дворец единоборств в столице Удмуртии и др.

Отдельно глава поблагодарил «тех, кто защищает нашу страну, и тех, кто их ждет и поддерживает». «Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь за Родину»,— подчеркнул он.

По словам главы, на 2026 год планов «еще больше». «Я уверен, что если мы будем вместе, то все задуманное получится. Наша сила — в единстве. Пусть в Новом году сбудутся все невероятные мечты. Пусть близкие и дорогие люди будут здоровы и будут рядом. С Новым годом нас! Выль арен! (на удмуртском.— “Ъ-Удмуртия”)»,— резюмировал господин Бречалов.