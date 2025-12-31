Глава Ижевска Дмитрий Чистяков поздравил горожан с Новым годом

Глава столицы Удмуртии Дмитрий Чистяков поздравил горожан с Новым годом. Видеообращение опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

«Дорогие ижевчане, перевернута еще одна страница летописи Ижевска. Уходящий год запомнится нам яркими событиями и позитивными переменами. Череда юбилейных мероприятий, преображение парков и улиц. Появление новых объектов. Все это мы делаем вместе с вами во благо любимого города»,— сказал градоначальник.

Господин Чистяков выразил уверенность, что в 2026 году, объявленном президентом Годом единства народов, жители еще больше сплотятся, а спецоперация завершится победой.

В завершение мэр пожелал здоровья, благополучия, профессиональных успехов. «Проведите эти волшебные дни в кругу своей семьи. И пусть Новый год подарит Ижевску и всем нам только добрые перемены и приятные сюрпризы»,— заключил Дмитрий Чистяков.