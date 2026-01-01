В Черноземье 2 января ожидаются мороз и снег

В пятницу, 2 января, жителей Черноземья ожидает морозная погода со снегом. Во второй половине дня во всех городах прогнозируется постепенное потепление, местами возможны прояснения. Температура воздуха будет варьироваться от –12°C до +1°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –10°C, днем поднимется до –4°C, вечером — до –1°C, ночью повысится до +1°C. Ветер с порывами до 6 м/с.

утром температура составит –10°C, днем поднимется до –4°C, вечером — до –1°C, ночью повысится до +1°C. Ветер с порывами до 6 м/с. В Воронеже утром ожидается –11°C, днем — –7°C, вечером потеплеет до –3°C. Ветер до 5 м/с.

утром ожидается –11°C, днем — –7°C, вечером потеплеет до –3°C. Ветер до 5 м/с. В Курске утром температура опустится до –10°C, днем составит –5°C, к вечеру повысится до –2°C. Ветер до 7 м/с.

утром температура опустится до –10°C, днем составит –5°C, к вечеру повысится до –2°C. Ветер до 7 м/с. В Липецке утром температура составит –12°C, днем поднимется до –8°C, к вечеру — до –5°C. Ветер с порывами до 5 м/с.

утром температура составит –12°C, днем поднимется до –8°C, к вечеру — до –5°C. Ветер с порывами до 5 м/с. В Орле утром ожидается –11°C, днем — –7°C, вечером потеплеет до –4°C. Порывы ветра до 7 м/с.

утром ожидается –11°C, днем — –7°C, вечером потеплеет до –4°C. Порывы ветра до 7 м/с. В Тамбове утром температура составит –11°C, днем повысится до –9°C, вечером — до –7°C. Ветер до 4 м/с, утром возможны прояснения.

Сергей Калашников