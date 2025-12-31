В канун Нового года полиция сорвала сходку около 50 дрифтеров у «Газпром Арены»

Желание подрифтить перед Новым годом обернулось экстремалам проверкой полиции. Около 50 человек планировали устроить опасные маневры около «Газпром Арены», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Восемь автомобилей отправили на спецстоянку для проведения экспертизы. Их владельцев направили на медицинское обследование для установления состояния опьянения. Одного из них привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (езда без страховки машины).

Один из автомобилистов отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ.

Татьяна Титаева