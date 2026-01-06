Инвестиции в будущее

Ставропольский край до 2030 года реализует пять масштабных инвестиционных проектов на общую сумму 684 млрд руб. Их реализация создаст в регионе более 42 тыс. рабочих мест в таких отраслях как туризм, сельское хозяйство, логистика и химическая промышленность. Среди крупных проектов — кластер по производству удобрений и азотных соединений стоимостью 270 млрд руб. и развитие туристско-рекреационного потенциала Кавказских Минеральных Вод с объемом вложений 250 млрд руб.



Ставропольский край демонстрирует устойчивый рост капиталовложений и входит в топ-15 российских регионов по данному показателю. За последние семь лет объем инвестиций в основной капитал увеличился в 2,7 раза — со 140 млрд руб. в 2017 году до 384 млрд руб. в 2024-м. Среднегодовой прирост составляет 7%. По планам на 2025 год, объем капиталовложений превысит 400 млрд руб.

Регион привлекает бизнес выгодным географическим расположением, природными ресурсами, развитой инфраструктурой, сырьевой базой и высоким потенциалом внутреннего спроса. Приоритетными направлениями являются агропромышленный комплекс, санаторно-курортная и транспортная сферы, использование возобновляемых источников энергии, а также развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Для упрощения работы с инвесторами в крае внедрили стандарт капиталовложений, который снизил административные барьеры. Разработаны паспорта проектов и карта региона, позволяющие потенциальным партнерам изучить доступные площадки, местную инфраструктуру и меры господдержки.

Наиболее востребованная мера поддержки — предоставление земельного участка в аренду без торгов. Для получения такой возможности инвестор должен вложить не менее 50 млн руб. в форме капитальных затрат и подтвердить финансовое обеспечение в размере не менее 30% от стоимости проекта. После этого координационный совет по развитию инвестиционной деятельности выдает рекомендацию, а губернатор принимает решение о предоставлении земли.

Регион оказывает содействие по принципу «одного окна» на всех этапах — от привлечения до продвижения проектов. Действует система налогового стимулирования: для крупных проектов предусмотрено освобождение или снижение ставки налога на имущество организаций. Так, резиденты ТОСЭР «Невинномысск» освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю, получают льготную ставку налога на прибыль. Для участников региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парков предусмотрено освобождение от налога на имущество. Также установлены льготы по налогу на прибыль для инвесторов, реализующих проекты, и участников специальных контрактов.

«В рамках модели экономического развития края на территории Ставрополья реализуются “прорывные” проекты в сферах промышленности, энергетики, туризма, логистики, АПК. Реализация этих проектов предусмотрена до 2030 года. К этому году планируется освоить инвестиций 683,8 млрд руб. (из них частных — 681,96 млрд руб.) и создать более 42,2 тыс. рабочих мест»,— прокомментировал министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

Туристско-рекреационный потенциал

Правительство региона запустило масштабный проект развития туристско-рекреационного потенциала Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Общий объем инвестиций составит 250,3 млрд руб., проект рассчитан на период с 2025 года по 2030-й.

Инициатива включает два основных направления. Первое — создание особой экономической зоны туристской направленности. Для этого определены четыре потенциальные площадки: Капельная балка в Ессентуках, Развалка в Железноводске, Солнечная долина в Кисловодске и Бештау в Лермонтове.

Второе направление предусматривает строительство санаторно-курортных и гостиничных комплексов на территории региона КМВ.

На создание особой экономической зоны планируется направить 200 млрд руб. Это позволит организовать 15,7 тыс. рабочих мест. Строительство санаторно-курортных и гостиничных комплексов потребует 50,3 млрд руб. инвестиций и обеспечит 3,3 тыс. дополнительных рабочих мест. Средняя заработная плата в рамках проекта составит 103,5 тыс. руб. Общее количество новых рабочих мест достигнет 19 тыс. человек.

Агропромышленный кластер

В Ставропольском крае до 2030 года реализуется масштабный проект по созданию агропромышленного кластера общей стоимостью 73,4 млрд руб., который позволит создать 6730 рабочих мест.

Проект направлен на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного бизнеса через эффективное взаимодействие в производстве, переработке, транспортировке и продаже продукции, а также предоставление финансовых и консультационных услуг. Средняя зарплата в кластере составит 56,6 тыс. руб.

На данный момент из 25 запланированных проектов большинство уже завершено, привлечено 36,5 млрд руб. инвестиций и создано 4705 рабочих мест.

Крупнейшими реализованными инициативами стали тепличные комплексы агрохолдинга «Эко-культура» с инвестициями 16 млрд руб. и ООО «Солнечный дар» — 13 млрд руб. Первый проект рассчитан до 2026 года и создаст 681 рабочее место, второй завершен в 2023 году и обеспечил работой 617 человек.

В 2024 году заработали два крупных животноводческих предприятия. АО «Агрохолдинг СТЕПЬ» модернизировало молочную ферму на 10 тыс. голов с инвестициями 2,9 млрд руб. и созданием 200 рабочих мест. ООО «Козий молочный комплекс Надеждинский» расширило производство, вложив 1,7 млрд руб. и открыв 30 вакансий.

Среди завершенных в предыдущие годы проектов — кондитерское производство ООО «Астра» в Ставрополе (396,1 млн руб., 200 рабочих мест) и орошаемый участок ООО «Иррико-холдинг» площадью 2,5 тыс. га (936 млн руб., 30 мест).

До 2026 года в регионе планируется завершить строительство комплекса ООО «Ставропольская говядина» по разведению и откорму крупного рогатого скота. Стоимость проекта составляет 4,1 млрд руб. Его реализация позволит создать 239 рабочих мест.

Логистические центры

В Ставропольском крае до 2028 года реализуется масштабный проект по развитию логистических центров на общую сумму 18,3 млрд руб. Инициатива предусматривает создание 6 363 рабочих мест со средней зарплатой 65 тыс. руб.

Проект включает строительство плодохранилища, складского комплекса и универсального склада продовольственных товаров. Работы ведутся с 2023 года.

В частности, ООО «ОЗОН Невинномысск» завершило строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров. Объект вышел на проектную мощность в январе 2025 года. Компания инвестировала 6,3 млрд руб. и создала 702 рабочих места.

ООО «ВБ Невинномысск» строит складской комплекс на территории опережающего социально-экономического развития Невинномысск. Выход на проектную мощность был запланирован на сентябрь 2025 года. Объем вложений составил 4 млрд руб., количество созданных рабочих мест — 5 547.

ООО «Айдын Фрукт-Логистик» возводит многофункциональный оптово-распределительный центр-плодохранилище. Ввод в эксплуатацию был намечен на август 2025 года. Компания инвестировала 3,7 млрд руб. и создала 10 рабочих мест.

ООО «А.В.-ФАРМ» увеличивает производственно-складскую мощность по реализации продукции для аптечных сетей. Техническая готовность объекта составляет 10%.

Производство удобрений и азотных соединений

На Ставрополье компании «Лукойл» и «ЕвроХим» реализуют масштабный проект по созданию кластера производства удобрений и азотных соединений. Инвесторы построят заводы по выпуску карбамида — сырья для азотных удобрений — в двух городах.

Так, ПАО НК «Лукойл» разместит производство в Буденновске. Объем инвестиций составит 150 млрд руб., предприятие обеспечит работой 600 человек. ООО «ЕвроХим Северный Кавказ» построит завод в Невинномысске. На реализацию проекта направят 120 млрд руб., будет создано 400 рабочих мест.

Общий объем инвестиций в кластер достигнет 270 млрд руб. Проекты обеспечат работой 5 732 человека, средняя зарплата составит 65,2 тыс. руб.

Первоначально оба завода планировалось запустить к 2030 году. Однако «ЕвроХим» обратился с просьбой о переносе сроков из-за санкционного давления. Инвестиционное решение по невинномысскому предприятию теперь запланировано на 2028 год, полное завершение строительства — на 2034-й.

Проект ПАО НК «Лукойл» в Буденновске сохраняет первоначальные сроки реализации до 2030 года.

Тат Гаспарян