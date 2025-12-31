Лукашенко рассказал, как предупредил Путина об угрозе покушения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как предупредил Владимира Путина об опасности покушения перед саммитом БРИКС в ЮАР в 2023 году. Об этом случае он вспомнил во время беседы с журналистами в связи с недавней атакой беспилотников ВСУ на резиденцию господина Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед БРИКС в Южной Африке. Чемоданы собирает. Я говорю: "Ты куда?" — "Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС". Говорю: "Ты что, собрался туда лететь?" Такой дружеский, братский разговор… "Ну вот, просили, меня ж там ждут". Я говорю: "Ты что! Война идет!" — "Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные". Я говорю: "И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!" Полетел Лавров тогда. Может, не потому что я надавил. Но я ему высказал свое мнение», — рассказал Александр Лукашенко (цитата по «БелТА»).

«Наша разведка, молодцы они, в последнее время работают неплохо, нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России. И я ему часто говорю: "Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо — они к тебе прилетят"... Надо как-то поаккуратнее. Этим людям доверять нельзя», — добавил господин Лукашенко.

По его словам, сегодня он подумал о том, что был прав, когда предупреждал Путина. «Ясно, что все они на Западе понимают: убрать Путина — все будет по-другому. К этому надо относиться серьезно. Я об этом рассказываю впервые сегодня, потому что не надо быть беспечным. Они обманывали, и это он признает, постоянно», — отметил Александр Лукашенко.