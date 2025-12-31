Путин выступил с новогодним телеобращением из Кремля

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним телеобращением из Кремля. Его показали в самом восточном часовом поясе страны, где уже наступила полночь — на Камчатке и Чукотке. Оно длилось 3 минуты и 20 секунд. В обращении президент отметил, что миллионы людей по всей России в эту новогоднюю ночь верят в бойцов СВО и в победу страны.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом, верим в вас и нашу победу», — заявил Владимир Путин.

«Перед нами будущее, и каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся», — сказал президент.

Он отметил, что у каждого свои планы, особенные и неповторимые, но они неотделимы от судьбы Родины. «Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории, а прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее», — добавил Владимир Путин.

Новый год — это, прежде всего, вера в лучшее, в добро и удачу, продолжил президент. «Это неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия», — сказал Владимир Путин. Он пожелал всем здоровья, счастья, взаимопонимания, благополучия и любви.

«Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе — одна большая семья, сильная и сплоченная, и потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей, идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России», — сказал Владимир Путин.