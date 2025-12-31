Паслер и Жога поздравили уральцев с наступающим Новым годом

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и полпред президента в УрФО Артем Жога поздравили свердловчан с наступающим 2026 годом, рассказали чиновники в своих telegram-каналах.

Паслер пожелал успехов, благополучия и всего самого доброго в 2026 году. «Желаю, чтобы все, кто вам дорог, были здоровы и счастливы в наступающем году. Пусть все получается у каждого и у всех нас вместе — во благо родной Свердловской области. Успехов, благополучия и всего самого доброго в новом году! С наступающим праздником!», — сообщил губернатор.

Помимо него, свердловчан с праздником поздравил уральский полпред Артем Жога. Он также поздравил мужчин, выполняющих военные задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

«Подошел к концу 2025 год. Он был наполнен разными событиями, которые нас радовали, проверяли на прочность, вдохновляли, объединяли и открывали новые горизонты. Этот год еще раз подтвердил: наша сила - в сплоченности и верности себе. Мы решили множество задач, и каждая из них стала шагом к достижению общих целей. В Уральском федеральном округе развиваются города и поселки, строятся школы и больницы, открываются спортивные площадки и ремонтируются дороги. Но главная ценность и достижение – это вы», — сказал Жога.

Напомним, 2026 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным годом единства народов России.