«Новый год — время веры»

Губернаторы Черноземья 31 декабря традиционно опубликовали поздравления с Новым годом. В своих обращениях все руководители сказали о важности поддержки участников спецоперации, а половина из них вспомнили, что 2025-й был годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и годом защитника Отечества. Главы приграничных Белгородской и Курской областей подчеркнули, что прошедший год был «непростым». В 2026-м главы регионов пожелали своим жителям мира и дальнейшего развития регионов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выпустил совместное поздравление с председателем облдумы Юрием Матузовым. Господа Гусев и Матузов в опубликованном в Telegram обращении солидарно отметили, что 2025-й «научил нас справляться с новыми вызовами и добиваться успехов». Среди достижений Воронежской области в уходящем году они назвали строительство крупных производств и больших спортивных объектов. Руководители региона и облдумы подчеркнули, что в новогоднюю ночь их мысли «с теми, кто прямо сейчас защищает Отечество». В новом году Александр Гусев и Юрий Матузов пожелали воронежцам уюта и благополучия в их домах.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем видеопоздравлении заметил, что уходящий год был «непростым для региона»:

«Каждый день враг наносил удары и пытался сломить мужество жителей и остановить жизнь. Но мы все равно шли вперед и добивались новых успехов».

Вместе с тем господин Гладков вспомнил, что 2025-й был годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и защитника Отечества, а также поблагодарил военнослужащих, защищающих регион. Слова благодарности были сказаны работникам промышленности и аграриям, которые «под обстрелами смогли увеличить урожай зерна и сохранить статус лидера отечественного сельского хозяйства». Губернатор пожелал, чтобы в новом году в семьях белгородцев «царили мир, крепкое здоровье и благополучие».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн тоже назвал 2025-й непростым. Он напомнил курянам не только о том, что это был год 80-летия победы в Великой Отечественной войне и защитника Отечества, но и о том, что он стал годом окончательного освобождения Курской области от ВСУ. «Шаг за шагом наши воины приближают долгожданную победу. Именно сейчас наш Курск снова пишет свою историю, словно птица Феникс, он обязательно возродится. Новый год — время волшебства и веры в чудо — веры, что любимые будут рядом, а над нами будет мирное небо»,— подчеркнул господин Хинштейн.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сказал, что 2025 год был «разным: и радостным, и в чем-то грустным». Липецкий глава отметил ряд достижений области, среди которых открытие медвуза, строительство двух мегашкол в облцентре и обновление поликлиник. Он также отметил, что силу региона «нельзя измерить рейтингами и отчетами», и выразил отдельную благодарность военнослужащим на передовой. В новом году господин Артамонов пожелал липчанам здоровья, мира и «уверенности в завтрашнем дне».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков также напомнил жителям, что в год защитника Отечества страна праздновала 80-летие победы в Великой Отечественной войне, и подчеркнул, что главной задачей орловчан было «обеспечить высокий уровень поддержки бойцов на передовой»: «Убежден, что и в наступающем году мы сделаем все для нашей победы!»

В то же время господин Клычков упомянул и о реализации ряда экономических проектов в регионе: создании технопарка «Регион 57» и новых производств в Орле и Ливнах. Он пожелал жителям, чтобы 2026-й стал «временем новых свершений» для региона.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов отметил, что 2025-й «останется частью истории нашей страны и Тамбовской области». Он пожелал жителям, чтобы в новом году Тамбовская область «возвращала заслуженный статус одного из лучших регионов России», и отметил важность поддержки участников СВО и их семей. «Мы все хотим мира и процветания нашей стране и Тамбовской области. А это значит, что желание обязательно сбудется, потому что мы приложим для этого все усилия»,— сказал господин Первышов.

Егор Якимов