Количество разводов в Вологодской области сократилось на 23,5%

По итогам 2025 года число разводов в Вологодской области сократилось на 23,5%. Жители региона заключали браки на 2,8% чаще, сообщил губернатор субъекта Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Глава области отметил, что Вологодчина выходит из депопуляции, за десять лет удалось развернуть отрицательную динамику. Смертность снизилась к аналогичному периоду прошлого года.

В этом году на свет появилось на 45 детей больше, чем в 2024-м. Чиновники зарегистрировали на 60 больше рождений третьих и последующих детей. Первые дети рождались у жителей Новгородской области на 5,6% чаще.

«Продолжим нашу системную и последовательную политику, чтобы здесь, в родной Вологодской области люди могли жить, любить, создавать многодетные семьи»,— написал господин Филимонов.

Татьяна Титаева