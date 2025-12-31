В Финском заливе поврежден телекоммуникационный кабель компании Elisa

В Финском заливе был поврежден телекоммуникационный кабель компании Elisa, сообщила финская полиция, передает Reuters. Кабель передавал сигнал между Хельсинки и Таллинном.

Инцидент произошел в экономической зоне Эстонии. При патрулировании в заливе было обнаружено судно, вставшее на якорь. Его движение блокировали из-за подозрений в повреждении кабеля. На судне провели обыск.

Полиция Финляндии рассматривает инцидент, как повреждение критически важной подводной инфраструктуры. В связи с инцидентом президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна готова к вызовам в области безопасности и реагирует на них по мере необходимости.