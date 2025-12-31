Прокуроры проверяют соблюдение прав пассажиров при задержках авиарейсов в Самаре, Ульяновске и Оренбурге

31 декабря 2025 года в аэропортах Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Самары, Саранска, Казани, Кирова, Ульяновска и Уфы произошли длительные задержки авиарейсов, сообщала в среду Приволжская транспортная прокуратура.

Ведомство отмечает, что транспортными прокуратурами в этих регионах осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропортах организованы мобильные приемные для пассажиров. Ситуация находится на контроле в Приволжской транспортной прокуратуре, отмечает ведомство.

По данным аэропортовских онлайн-табло, в аэропорту Курумоч (Самара) 31 декабря задержаны девять авиарейсов: в Москву, Санкт-Петербург (два), Упатао, Сочи (два), Душанбе, Минск, Екатеринбург. В аэропорту Оренбурга задержаны два авиарейса — в Сочи и в Москву, в Ульяновске задержаны два авиарейса в Москву.

Андрей Васильев