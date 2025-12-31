Петербург стал вторым среди городов по числу походов в рестораны

Санкт-Петербург занял второе место среди российских городов по количеству платежей в ресторанах. Средний чек в заведениях Северной столицы составил в декабре 2366 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на сведения банка «Русский стандарт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В среднем по России показатель под конец года был на уровне 2391 рубля. Он вырос почти на 10%.

В лидерах по числу посещений Москва, средний чек в столичных ресторанах составил 2449 рублей. В тройку лидеров попала Казань — 1900 рублей.

Общая сумма платежей в ресторанах городов, входящих в число лидеров по числу операций, в декабре увеличилась на 21% по сравнению с концом прошлого года.

Татьяна Титаева