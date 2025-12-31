В Самарской и Оренбургской областях предупреждают о сложных погодных условиях

В ближайшие сутки 1 января 2026 местами по Оренбургской области (ночью в центральных и восточных районах, днем в восточных районах) ожидается сильный снег, метель, усиление ветра порывы 15-20 метров в секунду, сообщило 31 декабря региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В свою очередь ГУ МВД по Самарской области в среду утром сообщило, что в связи с продолжающимися неблагоприятными погодными условиями (сильный снегопад, метель, ограниченная видимость) 31 декабря 2025 года продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги федерального значения М-5 «Урал» Москва—Рязань— Пенза—Самара—Уфа—Челябинск (подъезд к Оренбургу), проходящем по территории Самарской области с 98 км по 129 км

Также было введено ограничение на общественный транспорт, в том числе на территориях Самары, Волжского, Нефтегорского и Борского районов.

Участникам дорожного движения рекомендовали воздержаться от поездок либо заблаговременно планировать маршрут с учетом ограничений.