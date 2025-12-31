Сергей Миронов хочет убрать ветерана СВО с поста лидера эсеров в Саратове

Лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – за Правду» Сергей Миронов рекомендовал саратовскому региональному отделению снять с поста руководителя Артема Чеботарева, которого переизбрали минувшим летом. Соответствующий документ за подписью господина Миронова оказался в распоряжении «Ъ». Причины кадрового решения в тексте не указаны.

Председатель партии «СРПзП» Сергей Миронов (в центре) рекомендовал убрать ветерана СВО с поста саратовского реготделения

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель партии «СРПзП» Сергей Миронов (в центре) рекомендовал убрать ветерана СВО с поста саратовского реготделения

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Артем Чеботарев родился в поселке Степное Саратовской области в 1988 году. Осенью 2015 года он победил украинского боксера Дмитрия Митрофанова и получил титул чемпиона мира на турнире AIBA Pro Boxing в категории до 75 кг. В 2016 году стал капитаном российской сборной по боксу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В январе 2020 года Артем Чеботарев завершил спортивную карьеру, уже будучи главой регионального отделения партии Захара Прилепина «За правду», которую затем объединили со «Справедливой Россией». В апреле 2021 года президиум центрального совета партии назначил его руководителем партии в Саратовской области. Летом 2024 года он ушел на СВО, сохранив мандат. В июне этого года региональное отделение по рекомендации центрального аппарата партии единогласно переизбрало Артема Чеботарева председателем.

Уже осенью господин Миронов рекомендовал региональному отделению утвердить кандидатом на предстоящие выборы в Госдуму другого депутата Саратовской областной думы — бизнесмена Вячеслава Калинина. После отказа руководство партии потребовало снять Артема Чеботарева с поста лидера саратовских эсеров и отдать место господину Калинину. Региональное отделение отказалось принимать это решение; теперь президиум центрального совета партии направил в регион требования, аналогичное предыдущему.

Вячеслав Калинин родился 18 августа 1979 года в селе Шумейка Саратовской области. Окончил Саратовский военный институт внутренних войск и Российскую академию народного хозяйства. Служил во внутренних войсках МВД России, имеет звание полковника запаса. Работал в АО «ВМК». Является генеральным директором ООО «Стиль успеха», основателем медиахолдинга «Ветеранские вести». В 2022 году его избрали депутатом Саратовской областной Думы. Он член партии «СРПзП», не входит в совет регионального отделения.

