Высота снега в центре Петербурга достигла 17 см

Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга утром 31 декабря достигла 17 см. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Александр Колесов в личном Telegram-канале.

По информации синоптика, снег идет на Воейково, Шлиссельбург и самый восточный край Северной столицы. В связи с тем, что ветер повернул к северу, в центре Петербурга выпадет меньше осадков.

За прошедшие сутки снегопад шел в городе неравномерно. В центре города вчера выпало 5 мм, ночью — 3 мм. В Кронштадте зафиксировали только 1 мм вечером и 0,2 — ночью.

«Высота снега на утро 31 декабря в центре города 17 см. Но снег с Ладоги, он очень пушистый, воздушный, так что быстро просядет. В Кронштадте всего 6 см снежного покрова»,— уточнил господин Колесов.

Внутриквартальные проезды и подходы к парадным 31 декабря убирают более 4000 дворников. Кровельщики чистят от наледи и снега крыши домов, выступающие элементы фасадов и воронки водостоков.

Татьяна Титаева