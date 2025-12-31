Спрос на специалистов ЖКХ вырос на 32% в Петербурге

С начала года по ноябрь спрос на специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства вырос в Санкт-Петербурге на 32% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Фото: Роман Балаев, Коммерсантъ

За этот период зарплатное предложение в Петербурге увеличилось на 14% и достигло 71,4 тыс. рублей в месяц. По России наибольший прирост числа вакансий выявлен среди операторов котельной, отвечающих за работу систем отопления и теплоснабжения в жилых комплексах и учреждениях. Спрос на них вырос на 48%, специалистов ищут на работу со средней зарплатой 52 тыс. рублей.

За ними идут маляры — число вакансий выросло на 40%, 118,5 тыс. рублей. На третьем месте сантехники — +30%, 75,2 тыс. рублей в месяц.

Татьяна Титаева